Aggressione in viale Dante. 27enne accoltellato al costato

I carabinieri di Riccione hanno arrestato un 20 enne pregiudicato di origine marocchina, residente nel bolognese, accusato di lesioni personali. Durante una lite, forse per questioni di droga, con un 27enne, anche lui marocchino residente in provincia di Siena, il 20enne ha tirato fuori un coltello e ha colpito il ragazzo con alcuni fendenti al costato. Il coltello se l’era procurato all’interno di un ristorante con affaccio sulla strada. L’episodio è avvenuto in viale Dante.

I militari, giunti sul posto, hanno rintracciato e bloccato l’aggressore che nel frattempo si era allontanato e rifugiato all’interno del giardino di un hotel. Accompagnato in caserma gli venivano trovati addosso 1,67 grammi di “hashish”. La vittima è stata ricoverata all’ospedale Infermi di Rimini, per fortuna non è in pericolo di vita.