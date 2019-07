A Verucchio approvato odg su vaccini. Mercoledì il sindaco Sabba su Icaro Tv

Ha avuto via libera all’unanimità l’ordine del giorno sui vaccini presentato dal capogruppo della lista Verucchio Domani, Christian Maffei. Nel comune solo un bimbo risulta non in regola con gli obblighi vaccinali fra quelli che chiedono l’iscrizione al nido Grillo Parlante, unica scuola di competenza comunale, per il quale è stata già avviata la procedura prevista. Il sindaco Stefania Sabba e gli assessori Eleonora Urbinati (sanità) e Sabrina Cenni (scuola) hanno ribadito la posizione del comune che farà rispettare la normativa nazionale. All’odg sono stati aggiunti anche emendamenti da parte della maggioranza.

Soddisfazione da parte del capogruppo di Verucchio Domani Maffei: “vogliamo ringraziare tutti i colleghi consiglieri – scrive in una nota – e ci preme affermare il principio che, dopo mesi di incertezza su un tema così delicato, a Verucchio si rispetteranno le leggi senza se e senza ma“. “Abbiamo inoltre appreso – prosegue – che è in corso una verifica sui dati di copertura locale da parte dell’amministrazione, la quale intende approfondire la questione, per tenerla monitorata“.

Proprio il tema vaccini è stato uno di quelli affrontati con il sindaco Sabba nella trasmissione di Icaro Tv Fuori dall’Aula in programma domani (mercoledì alle 20.35). Nel corso della puntata si è parlato anche dell’accesa campagna elettorale, della questione mobilità (Marecchiese in primis), dell’aumento della Tari, delle prospettive per il turismo.