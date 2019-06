Ubriachi di gas. Perquisizioni per nuova ipotesi di reato

Perquisizioni a casa e sul posto di lavoro da parte della polizia Postale per Mirella Guzzo e Marisa Grossi, ideatrici e amministratrici del gruppo “Ubriachi di gas“, nato su facebook a primavera per raccogliere la protesta di tanti cittadini infuriati per l’aumento delle bollette del gas di Sgr. Le due donne, che già sono indagate per diffamazione aggravata nei confronti di Sgr per alcuni post apparsi sul gruppo, hanno ricevuto la visita degli agenti della Postale. La nuova ipotesi di reato, scrive questa mattina la stampa locale, è “turbata libertà dell’industria e del commercio“. Si valuta se dietro il gruppo ci sia il progetto di trasferire in massa gli iscritti ad un altro fornitore di energia. Alle due donne sono stati prelevati computer, telefoni e altri device.