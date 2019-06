Sul colle di Covignano testimoni e maestri di Spiritualità

Grande partecipazione ieri sera nell’antica ex Abazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca (San Fortunato) sul colle di Covignano di Rimini per il primo degli appuntamenti della settimana di spiritualità, promossa dalla parrocchia e dall’ISSR Marvelli e incentrata sulla relazione tra Arte, Liturgia e Preghiera nella vita cristiana.

Relatore del primo incontro Goffredo Boselli, monaco della comunità di Bose, sul valore della liturgia. Si prosegue questa sera e domani con padre Elia Citterio, dei Fratelli contemplativi di Gesù che parlerà della preghiera. Seguiranno due incontri con la monaca benedettina Maria Ignazia Angelini sui salmi. Sabato si chiude con “Il canto dell’Anima”, un concerto di antichi canti liturgici, con Elena Modena, voce solista e Ilario Gregoletto, musicista.

la presentazione:

L’intento è quello di integrare lo studio e la ricerca con momenti più specifici di formazione spirituale, tesi soprattutto alla riscoperta della liturgia e della preghiera come sorgenti della vita spirituale dei credenti. La Settimana di Spiritualità consentirà inoltre di riscoprire questo luogo dell’ex Abbazia come fonte viva alla quale attingere nuova linfa ed energie per il tempo presente, grazie soprattutto all’incontro diretto con alcuni maestri e testimoni autorevoli della vita spirituale