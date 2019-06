Stroncato da un malore mentre fa il bagno in mare

Un turista milanese di 78 anni ha perso la vita ieri nelle acque di Riccione, all’altezza del bagno 122. Il turista si era tuffato in acqua poco dopo le 11 quando è stato colto da un malore. Il bagnino di salvataggio lo ha visto galleggiare ed è subito intervenuto per riportarlo a riva chiamando nel frattempo i soccorsi. Ma l’intervento del 118, subito intervenuto sul posto, è stato purtroppo inutile. Sul posto sono intervenute anche la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale. L’uomo era in vacanza con la famiglia.