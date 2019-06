Scooter contro auto a Cattolica, grave 35enne

Uno scooterista 35enne è stato portato all’ospedale Infermi di Rimini con codice di massima gravità per le conseguenze di un incidente avvenuto oggi intorno alle 14.30 a Cattolica all’incrocio tra le vie del Porto e Dottor Ferri. L’uomo, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto. Sul posto il 118, con un’auto medicalizzata e l’ambulanza, e la Polizia Municipale.