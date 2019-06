Scontro a Santarcangelo, ciclista al Bufalini

Un anziano è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20.45 in via Costa a Santarcangelo, all’altezza del civico 84. Per cause in corso di accertamento l’uomo, che viaggiava in bicicletta, si è scontrato con un’auto. Sul posto i Carabinieri.