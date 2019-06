Scarsa fornitura di acqua. Pecci (Lega): a Viserba 100 famiglie in difficoltà

Oltre cento famiglie di Viserba, che abitano in zona Sacramora, dal mese di febbraio, vivono una situazione di disagio a causa della scarsa fornitura di acqua da parte di Hera. La denuncia arriva dal consigliere della Lega Marzio Pecci. A causare i problemi sarebbe la poca pressione nelle condutture dovuta, secondo l’esponente del Carroccio, ad impianti “ormai obsoleti” e con “enormi dispersioni”.

Pecci chiede l’intervento dell’amministrazione visto che, a suo dire, la multiutility non avrebbe dato seguito alle segnalazioni dei cittadini. “Il comune – dice – ha il dovere di intervenire per porre rimedio al disagio sollecitando la società a riparare la rete e/o a costruire i nuovi impianti qualora fosse confermato che gli stessi non sono più idonei”.