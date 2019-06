Savignano, ecco la nuova Giunta del sindaco Giovannini

Il confermato Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini presenta la Giunta che lo accompagnerà nel mandato amministrativo.

Un nuovo ingresso: Sefora Fabbri, che si occuperà di Manutenzione e verde, Politiche per l’agricoltura, Sviluppo economico, Turismo e Giovani, in rappresentanza della lista civica ” Savignano Insieme”.

Per la maggior parte invariate le restanti deleghe che vedono Nicola Dellapasqua confermato vicesindaco con l’aggiunta della delega alla Comunicazione mentre il Sindaco ha avocato a sé le deleghe alla Promocommercializzazione del centro storico e alla Cultura, prima in carico all’assessore uscente Maura Pazzaglia. Specifiche deleghe verranno attribuite e rese note nei prossimi giorni ad altri consiglieri.

La prima seduta del nuovo Consiglio comunale che si terrà giovedì 27 giugno alle 20,30 in piazza Borghesi.

I componenti della Giunta comunale e le materie loro conferite:

SINDACO FILIPPO GIOVANNINI

Rapporti istituzionali, Pianificazione urbanistica e territoriale, Infrastrutture, Sanità e salute, Qualificazione dei servizi e delle attività per la promocommercializzazione del centro storico, Servizi, attività e manifestazioni culturali e di promozione dell’identità territoriale, Progetti europei.

VICE SINDACO e ASSESSORE NICOLA DELLAPASQUA

con delega a: Educazione, Servizi scolastici ed educativi, Welfare e politiche attive e informative per il lavoro e Azienda servizi alla persona, Sport e Impianti sportivi, Comunicazione e servizi informativi, Politiche integrate all’Unione dei Comuni;

ASSESSORI:

NATASCIA BERTOZZI

con delega a: Ambiente, Ecologia, Raccolta e smaltimento rifiuti, Sostenibilità e progetti di qualificazione energetica, Energie rinnovabili, Polizia municipale, Politiche per la sicurezza dei cittadini e sicurezza urbana, Politiche per il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, Protezione civile, Consigli di quartiere, Associazionismo culturale e del tempo libero, Partecipazione e Accesso anche attraverso nuovi strumenti informatici (open data);

CASTAGNOLI FRANCESCA

con delega a: Bilancio, Tributi, Patrimonio, Società partecipate, Rapporti con il personale, Politiche per l’ottimizzazione della spesa pubblica e Semplificazione amministrativa;

FABBRI SEFORA

con delega a: Servizi manutentivi e verde pubblico, Politiche per l’agricoltura e per la produzione alimentare a Km zero, Sviluppo economico e commercio, Iniziative per la promozione turistica, Politiche di orientamento per i giovani cittadini;

MORARA STEFANIA

con delega a: Edilizia pubblica e privata, Opere pubbliche (centro storico).

“Nella composizione della Giunta che mi accompagnerà per i prossimi 5 anni di mandato – dichiara il Sindaco Filippo Giovannini – ho ritenuto fondamentale dare voce e rappresentanza a tutte le liste che hanno partecipato a questa campagna elettorale ottenendo un consenso al di sopra di ogni aspettativa; le deleghe attribuite rispecchiano sia le priorità manifestate dalla Città, sia le attitudini che per i percorsi personali e professionali ciascun assessore esprime. Ritenendo importante il coinvolgimento e la partecipazione dei consiglieri eletti e non, nei prossimi giorni individueremo le deleghe di ciascuno per essere parte attiva nella progettazione e realizzazione del programma di questa amministrazione.