Riccione Paese. Da settembre tutti in classe

Sopralluogo alla scuola primaria Riccione Paese per Lea Ermeti, assessore ai lavori pubblici e Alessandra Battarra, assessore ai servizi educativi, dove dall’estate scorsa sono in corso lavori di ristrutturazione. Terminate le opere strutturali, con qualche mese di ritardo rispetto a quanto programmato (si sarebbe dovuti rientrare nella scuola dopo le vacanze natalizie), sono arrivati i primi nuovi arredi, che saranno sistemati nelle classi per accogliere gli alunni a settembre al suono delle prima campanella.

A breve partiranno gli interventi di realizzazione del nuovo giardino, dove saranno inseriti un orto botanico, piantumate nuove alberature e arredi con panchine e aree apposite per le diverse attività. Verrà anche riqualificato il parcheggio interno: sarà delimitato da siepi di arbusti in modo da creare un’area attrezzata per i posti auto ma connotata dalla presenza di verde.

“Dal sopralluogo effettuato questa mattina per verificare i nuovi arredi scolastici – affermano gli assessori Ermeti e Battarra – abbiamo constatato che la scuola così ristrutturata e riqualificata, bella e in sicurezza, con nuove pavimentazioni, infissi, porte,servizi per disabili e completamente ristrutturata, rispenderà a pieno alle esigenze degli alunni e di tutto il personale scolastico. Il plesso, riverniciato nel rispetto dei colori originari dell’edificio, è stato completamente rivisto, una nuova ‘casa’ pronta ad accogliere i suoi studenti”.