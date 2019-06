Prima riunione per il neonato Rotary Club Riccione Perla Verde

Giovedì sera la terrazza panoramica dell’Hotel Corallo di Riccione terrà a battesimo il neonato Rotary Club Riccione Perla Verde. Nel corso della prima riunione ci sarà la formale consegna della Carta Costitutiva che il Presidente del Rotary International Berry Rassin ha firmato il 13 giugno 2019.

L’unico Rotary Club finora esistente a Riccione, peraltro in comunione con la città di di Cattolica, era nato più di 35 anni fa.

La nuova realtà nasce dall’idea di 35 soci fondatori, che rappresentano le più ampie categorie professionali: medici, avvocati, ingegneri, architetti, imprenditori, informatici, commercianti, artigiani.

Il Rotary Club “Riccione Perla Verde” si occuperà di progetti umanitari locali ed internazionali, progetti culturali, progetti divulgativi, progetti per le giovani generazioni e di tanto altro ancora.

Presidente per l’anno rotariano 2019-2020 sarà Daniele Gusella. Tesoriere Fulvio Pardu, Segretario Enrico Magnani, Prefetto Fabio Giavolucci, Istruttore del Club Fabrizio Pullè.