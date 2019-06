Portierato cittadino: per risolvere i problemi quotidiani

Nasce a Rimini e Novafeltria il progetto Portierato cittadino, per assistere ed aiutare i residenti a risolvere piccoli problemi quotidiani, come ad esempio la pulizia del verde pubblico, l’aiuto per i compiti della scuola, la compilazione moduli come CV o iscrizioni scolastiche, piccoli lavori di manutenzione ecc.

Il progetto si ispira al parigino Lulu dans ma rue, di Charles-Edouard Vincent. L’idea è di quelle semplici ma geniali: far fruttare le competenze del tessuto sociale. In pratica le persone che hanno dei talenti (i Lulus) li mettono a disposizione per chi ne ha bisogno, coordinati da un concierge di quartiere.

La controparte riminese – promossa dal comitato provinciale, le associazioni Arcobaleno, Tana Libera Tutti, Explora Campus e con il contributo della Regione Emilia-Romagna (Bando Dgr 699/2018) – propone un sistema simile. Contattando gli operatori di Portierato cittadino si possono sia fare le richieste pre le proprie necessità, sia proporsi come volontari disponibili a risolvere i servizi richiesti.

Al momento per il progetto, attivo nel centro storico di Rimini e a Novafeltria, sono già una cinquantina le persone che si sono messe in gioco. C’è chi ha partecipato alla pulizia delle spiagge in occasione del Friday for the future, il venerdì di protesta che ha coinvolto studenti di tutto il mondo, e non solo, per una sensibilizzazione delle forze politiche sul cambiamento climatico. C’è chi ha aiutato alcune persone a compilare curriculum vitae e chi, come Evgenia, ha aiutato alcuni genitori per l’iscrizione del figlio a scuola perché in difficoltà con la procedura online.

Tana Libera Tutti di Novafeltria ha organizzato i laboratori di ceramica e di cucina e il torneo di Burraco attualmente ancora attivo.

“A inizio giugno – racconta Beatrice, una delle coordinatrici del progetto – abbiamo collaborato alla pulizia e riqualificazione di un campetto presente al Parco Marecchia, dove si è svolto l’evento La merenda del quartiere, festa che ha riunito enti e progetti del quartiere 4 di Rimini (via D. Campana, INA Casa) organizzata per Interazioni.

“Un altro evento a cui abbiamo partecipato e contribuito è stata Camminata ecologica promossa dal Comune di Montescudo per i ragazzi delle scuole.

“Infine sabato 29 giugno è prevista dalle ore 9, in collaborazione con l’Associazione Vite in Transito e il Comune di Rimini, la pulizia del verde pubblico del Museo degli Sguardi”.

Chi fosse interessato a collaborare, o chi avesse bisogno di un aiuto particolare può chiedere un appuntamento chiamando il 380 130 6885 (dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 16) o inviando una mail a portieratocittadino@gmail.com – Si riceve il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18 nella sede di via Bruno Toni 12/14 a Rimini.

Per rimanere poi aggiornati sulle attività del Portierato Cittadino è possibile visitare la pagina fecebook dedicata.