Pio Brigliadori, fissate le esequie

Saranno celebrati lunedì alle 15.30 nella chiesa della Collegiata di Santarcangelo i funerali di Pio Brigliadori, il 79enne deceduto nella notte tra martedì e mercoledì. Nella stessa chiesa domenica alle 20.30 ci sarà il Rosario. Brigliadori è stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta via Costa. Ex gestore del bar Spaccino sullo Stradone, era una figura molto nota a Santarcangelo. Proveniva da una famiglia di undici fratelli, tra i quali anche il sacerdote don Egidio.