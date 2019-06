Palariccione. Maggio chiude con 5.000 congressisti-influencer

Cinquemila congressisti al Palariccione nel mese di maggio, dove si sono svolti 9 eventi per 23 giornate nette e 31 giorni totali di occupazione. Le presenze sul territorio salgono a 13200.

Le previsioni per giugno sono buone: attesi 12 eventi, 5500 partecipanti e una stima di 9500 presenze.

“Considerando che il mese di giugno inizia anche la stagione balneare e che la disponibilità di camere si riduce in modo fisiologico, è per noi un grande successo essere riusciti ad accogliere un gran numero di eventi nazionali, uno di seguito all’altro” commenta così Eleonora Bergamaschi, Presidente della New Palariccione srl.

“Si consideri che chi partecipa ad un evento rimanendo soddisfatto dell’offerta turistica di una destinazione e dell’efficienza dei servizi non solo è pronto a valutarla come meta delle proprie prossime vacanze ma anche a promuoverla quale destinazione per eventi e per turismo, nel proprio network professionale e sociale. Il congressista è quindi, per natura relazionale un vero e proprio influencer, in grado di mettere in moto l’azione di marketing più potente: il passaparola”.