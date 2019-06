Notte Rosa. Caldari: Riccione c'è, da protagonista

L’assenza di Riccione questa mattina alla presentazione della Notte Rosa 2019 al Grand Hotel di Rimini non è passata inosservata (vedi notizia). Ma a stretto giro l’assessore al Turismo Stefano Caldari, ricordando la proposta di quest’anno, chiarisce: Riccione nell’evento c’è e lo fa da protagonista.

“Apprendo dagli organi di stampa che l’assenza del Comune di Riccione alla conferenza stampa della Notte Rosa in programma questa mattina al Grand Hotel di Rimini si sia fortemente avvertita, proprio come generalmente viene registrata in maniera significativa e importante la sua presenza. Riccione nella Notte Rosa c’è e lo fa come sempre da protagonista, con l’obiettivo di regalare ad ogni edizione novità e divertimento originale. Com’è noto partecipiamo al Capodanno dell’estate con un programma pensato su misura per la città e, aggiungo, per la riviera, tra l’altro con una diretta radiofonica di un’emittente come Radio DEEJAY che proprio della riviera e della sua festa racconterà con i due principi della radio, Linus e Nicola Savino”.