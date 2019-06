Nasconde sotto il letto una pistola. Arrestato 21enne

Teneva in un trolley nascosto sotto il letto una pistola “Beretta” cal. 7,65 browning con matricola abrasa il 21enne originario di Roma arrestato ieri dai carabinieri di Rimini per il reato di detenzione di arma clandestina. Il ragazzo, giù noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, stava passeggiando a Bellaria Igea Marina quando, alla vista dell’auto dei carabinieri, ha improvvisamente cambiato direzione di marcia. Un gesto che ha insospettito i militari che hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. Il 21enne era molto agitato, i carabinieri hanno così deciso di proseguire la perquisizione anche nel suo domicilio, dove hanno trovato e sequestrato l’arma. Il 21enne è stato portato alla casa circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.