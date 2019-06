Molo Street Parade, i numeri ufficiali: oltre 100mila presenze

Si è chiusa con oltre 100mila presenze complessive l’ottava edizione della Molo Street Parade, tra area a pagamento, Molo Eat Parade e le aree dei food truck e dell’intrattenimento per anziani e famiglie. Lo rende noto il Consorzio del Porto, organizzatore dell’evento, per la prima volta in parte a pagamento e privo di contributi pubblici.

“Esprimo massima soddisfazione per questo risultato – afferma Lucio Paesani, Presidente del Consorzio – Organizzare tutto questo in così poco tempo è stata prima di tutto una sfida alle leggi della fisica. Mi preme innanzitutto ringraziare l’Amministrazione Comunale, che ha dimostrato una volta di più grande sensibilità verso un importante comparto turistico, troppo spesso demonizzato a sproposito, dimostrando grande lungimiranza. Una scelta coraggiosa e per nulla scontata”.

“Mi preme altresì ringraziare per la scrupolosa attenzione e per l’indispensabile collaborazione – prosegue Paesani – il Prefetto ed il Questore della Provincia di Rimini, il dottor Achille Zecchini della Divisione Amministrativa della Questura, i Comandi di Guardia di Finanza, Carabinieri e Guardia Costiera, il Comandante della Capitaneria di Porto e quello dei Vigili dei Fuoco, volontari e le decine di persone che con il loro lavoro hanno permesso a Rimini di giocare questa vera e propria Champions League di categoria. Un ringraziamento infine va a tutte le forze politiche che hanno dimostrato di anteporre il bene di Rimini al piccolo consenso dei teorici della conservazione: tutto questo sarà da stimolo per impegnarci a fare sempre meglio”.