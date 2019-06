Love Football Hate Racism: Memorial Bafode Camara

Sabato 22 Giugno 2019 presso il campo sportivo di Sant’Ermete, AutSide Social Football & Asd S.Ermete 1970

Love football Hate Racism: Torneo di calcio antirazzista e antisessista – Memorial Bafode Camara

Dalle ore 10:00

Torneo di calcio a 7 maschile

Torneo di calcio a 5 femminile

Food & Drinks per tutta la giornata

Music by Madiba Sound Family and friends

Una giornata di sport e socialità ma anche di lotta ad ogni forma di discriminazione. Una giornata per ricordare Bafode Camara che ci ha lasciato giovanissimo, vittima dello sfruttamento e del caporalato, in quel maledetto incidente dello scorso 6 agosto. Una giornata per dire che anche con lo sport si può costruire la società che vogliamo.

per info e iscrizioni: autsiderimini@gmail.com – 3482834257, pagina fb dell’evento

Il campo sportivo di Sant’Ermete si trova in via delle Margherite a Sant’Ermete (Santarcangelo di Romagna)