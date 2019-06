L'opposizione chiama la Palariccione Spa in Consiglio Comunale

La settimana scorsa si è svolta la commissione di controllo e garanzia, convocata dal presidente Sabrina Vescovi, per prendere visione della situazione economico finanziario della società new Palariccione spa. I lavori della commissione hanno riguardato l’analisi di bilancio, l’elenco degli eventi già pianificati da oggi a dicembre 2019, il piano delle manutenzioni straordinarie previste per i prossimi anni e il piano delle attività commerciali gestite dalla società.

“Un approfondimento resosi necessario in previsione del consiglio comunale aperto”, ricorda la stessa Vescovi, “convocato su richiesta del gruppo consigliare movimento 5S, sostenuto anche dai gruppi consigliari di Patto Civico e PD”, che si svolgerà il 13 giugno come deciso in conferenza dei capigruppo. La commissione di controllo e garanzia è stata convocata in seconda seduta per ulteriori approfondimenti su alcuni aspetti della pianificazione e degli investimenti previsti per il futuro.

“Vogliamo aprire una discussione sulle decisioni sul futuro della società da parte dell’amministrazione comunale e soprattutto sul tema della eventuale vendita e valorizzazione. Il Palariccione è innegabilmente un volano di ricchezza per l’economia Riccionese”. In vista del consiglio comunale “in cui tutti i cittadini potranno partecipare al dibattito con interventi e proposte”, la Vescovi convocherà già domani mattina Roberto Monaco consulente e commercialista della società e Fabrizio Piccioni, revisore dei conti a partecipare alla seconda convocazione fissata per lunedì, insieme ad Eleonora Bergamaschi e il cda della new Palariccione spa.