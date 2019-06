L'aggressore delle turiste nega tutto, ma resta in carcere

E’ stato interrogato questa mattina il 35enne rumeno arrestato domenica notte per aver aggredito due sorelle tedesche di 30 e 31 anni, sulla spiaggia di Rimini, all’altezza del Bagno 1. Accompagnato dagli avvocati Gordana Pasini e Monica Cipriani, il presunto aggressore ha risposto senza tentennamenti a tutte le domande del gip Vinicio Cantarini, rispedendo al mittente le accuse di violenza sessuale e lesioni. Il 35enne ha raccontato di aver notato quattro ragazze (le due sorelle tedesche più altre due connazionali) fare il bagno nude vicino alla riva. Lui si sarebbe avvicinato facendo degli apprezzamenti verbali che le turiste non hanno gradito. La maggiore delle due sorelle, dopo averlo preso a maleparole, l’avrebbe colpito con uno schiaffo sul collo per allontanarlo. “Si è trattato di un malinteso”, ha ribadito l’aggressore al giudice. Secondo la ricostruzione dell’uomo, è nato un parapiglia durante il quale si sarebbe solo difeso dalle manate delle due sorelle. Nessun palpeggiamento, quindi, come invece sostengono le vittime. Con il senegalese, intervenuto in un secondo momento in soccorso delle turiste tedesche, infine, c’è stata una breve colluttazione.

Al termine dell’interrogatorio, durato 20 minuti, il pm Davide Ercolani ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre gli avvocati del rumeno (che è uscito ad aprile dal carcere dopo aver scontato un condanna per reati contro il patrimonio) hanno fatto domanda di scarcerazione o in alternativa di obbligo di firma. Il giudice, che in un primo momento si era riservato di decidere, nel tardo pomeriggio di oggi ha confermato la richiesta del pm. Il 35enne rumeno resta in carcere.