La Molo Street Parade annuncia i primi nomi

La Molo Street Parade 2019 annuncia i primi ospiti: sono i dj David Morales e Hector Romero, protagonisti internazionali della House Music. L’ottava edizione della manifestazione è in calendario sabato 29 giugno al Porto di Rimini, dove saranno collocati gli stage musicali. Nella spiaggia libera in Piazzale Boscovich andrà in scena Holi Dance Festival.

Quest’anno sono sei i pescherecci selezionati per partecipare alla Molo Street Parade. L’area spettacolo della Molo prevede l’ingresso a pagamento (10 euro, prevendite on line sul sito www.ciaotickets.com).

Anteprima della Molo Street Parade, venerdì 28 giugno (dalle 17) sarà la Eat Parade, in programma nella Rotonda di piazzale Fellini, sul lungomare Tintori e nella zona Faro di Rimini: street food con eccellenze alimentari locali, pesce azzurro, sardoncino e piadina in primis. Eat Parade prosegue anche sabato 29 giugno.

La pagina dell’evento.