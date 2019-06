La lotteria che fa bene al lavoro: c’è tempo fino al 21 luglio

La fortuna che fa bene a tutti: a te, al commercio, al lavoro è questa l’idea con cui l’associazione Zeinta di Borg, il Fondo per il Lavoro e oltre 150 operatori del commercio riminese, lavorano assieme per un progetto nato e studiato per aiutare il commercio e chi cerca lavoro.

Una grande lotteria che coinvolge da sei anni a questa parte tantissime imprese del territorio riminese, e che parte dal presupposto di promuovere il commercio riminese e per sostenere il Fondo per il Lavoro.

Il Fondo nasce nell’ottobre del 2013 con l’obiettivo di creare occasioni di occupazione a favore di persone disoccupate e/o inoccupate, che versano in condizione di grave disagio economico. Realizzato dalla Caritas diocesana su richiesta della Diocesi di Rimini, ma in poco tempo coinvolge altri soggetti fra i quali: Caritas parrocchiali, Acli, Camera di Commercio, Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, Associazioni di categoria, Imprese ed Istituti di Credito.

Dal 2013 ad oggi, il Fondo ha raccolto oltre 600 mila euro. Queste somme vengono esclusivamente impiegate per erogare contributi a quelle aziende che decidono di effettuare le assunzioni del loro personale dipendente, attingendo alle liste nominative segnalate dal Fondo. L’entità del contributo a fondo perduto che viene corrisposto è attualmente pari al 15% del costo complessivo di ogni lavoratore, e può essere erogato per la durata massima di dodici mesi, ma è condizionato al fatto che la durata minima del contratto di lavoro dipendente sia almeno pari a sei mesi.

In 6 anni di attività sono state 762 le domande pervenute al Fondo per il Lavoro dalle Caritas Parrocchiali e dallo sportello del Patronato ACLI e 161 sono le persone che hanno trovato una collocazione nel mondo del lavoro, grazie a questo progetto. Del totale, 33 di queste hanno già raggiunto l’obiettivo di ottenere la stipula di un contratto a tempo indeterminato, mentre sono 94 le aziende che hanno effettuato le assunzioni tramite il fondo per il lavoro.

Ecco perché è la Lotteria che fa bene a tutti!

Partecipare alla lotteria e contribuire alle attività del fondo è facile. Basta acquistare, al costo di un euro, un biglietto nelle tante attività che aderiscono all’iniziativa e che espongono la locandina dell’evento.Termine ultimo: domenica 21 luglio 2019, quando, in occasione della Festa di Borgo San Giovanni, si terrà l’estrazione. C’è invece tempo poi fino al 21 agosto per ritirare la vincita.

In palio buoni sconto da 5 euro, spendibili tra i numerosi negozi aderenti, entro il 6 gennaio del 2020. Il primo premio ammonta a 1500 euro,secondo premio 1000 euro, e al terzo classificato 500 euro. Oltre a questi, ci sono poi ben 55 biglietti vincenti per una somma totale di 100 euro l’uno.

Partecipare significa aiutare tutti, disoccupati, commercianti e cittadini.

Insieme per il bene della città, per il lavoro e la ritrovata dignità.

Il Fondo per il Lavoro è un patto di solidarietà per la dignità di ogni persona, ed è proprio grazie alla solidarietà di tanti che viene reso possibile.

Con l’occasione si vogliono ringraziare tutte le diverse realtà che contribuiscono alla realizzazione dell’attività del Fondo per il Lavoro: privati, aziende, ordini professionali, associazioni.

Un particolare ringraziamento va alle Acli Provinciali di Rimini, che oltre ad essere uno degli sportelli di riferimento ai quali rivolgersi per poter presentare la propria candidatura, ha contribuito in questi anni anche economicamente alle realizzazione del Fondo. Per il 2019 il contributo è stato di 9000€, somma che si va ad aggiungere a quanto già erogato in questi anni, per un totale complessivo di 71.750€.

La lista degli esercentiche vendono i biglietti