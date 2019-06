La Guardia Medica Turistica di Viserba amplia l'orario

Si amplia l’orario di apertura dell’ambulatorio di “Guardia Medica Turistica” di Viserba, ampliamento sollecitato anche dalla locale comunità. Per il servizio, aperto in locali del Quartiere messi a disposizione dal Comune di Rimini in via Mazzini, 22, era inizialmente prevista solo l’apertura mattutina dalle ore 8 alle ore 12. A seguito però della disponibilità dell’Amministrazione Comunale, l’Azienda ha provveduto a reperire il necessario personale medico, e a partire dal prossimo primo luglio l’ambulatorio sarà aperto anche in orario pomeridiano, dalle 16 alle 19. L’anno scorso il punto di guardia medica per la zona nord del Comune di Rimini era a Viserbella.

L’elenco completo degli ambulatori turistici dell’Ausl Romagna è consultabile sul sito aziendale al link: https://www.auslromagna.it/notizie/item/2193-al-via-servizio-di-assistenza-sanitaria-per-turisti-ecco-dove-come-e-quando

Spiega l’assessore Mattia Morolli: “non appena risolte alcune questioni tecniche, abbiamo deciso di ampliare l’orario di apertura dei locali per dare una risposta sempre più puntuale ai turisti e agli operatori del territorio, in una aperta e proficua collaborazione con la comunità locale”.

“Misure – spiega il direttore del Distretto di Rimini, Saverio Lovecchio, così come il potenziamento dei servizi ospedalieri – che vanno nella direzione di creare le condizioni per assicurare al bisogno interventi sanitari necessari e rendere il più possibile sicuri i periodi di vacanza per i turisti”.