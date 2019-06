La domanda a pieno ritmo. Chiusura anticipata per l'offerta IEG

Italian Exhibition Group S.p.A. comunica che Rimini Congressi S.r.l. e Salini Impregilo S.p.A., in qualità di azionisti venditori (gli “Azionisti Venditori”), d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, Equita SIM S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., hanno deciso di anticipare la chiusura del periodo di offerta relativo al collocamento delle azioni della Società poste in vendita dagli Azionisti Venditori, riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933. L’Offerta è finalizzata alla quotazione delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“MTA”), come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti attività, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (l’“Offerta”)



La data di pagamento delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta, così come la data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, è fissata per il 19 giugno.

In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta, sono state assegnate 5.392.349 Azioni a 27 richiedenti (complessivamente pari al 17,47% del capitale sociale post Offerta), di cui 4.870.000 Azioni poste in vendita da Rimini Congressi S.r.l. e 522.349 da Salini Impregilo S.p.A., con una domanda complessiva pari a 1,8 volte il quantitativo di Azioni offerte. All’esito dell’Offerta, Rimini Congressi detiene una partecipazione pari al 49,29% del capitale sociale della Società ed eserciterà, grazie al voto maggiorato, il 61,36% dei diritti di voto.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 3,70 per Azione. In base al Prezzo di Offerta, la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a Euro 114,2 milioni. I proventi derivanti dall’Offerta spettanti agli Azionisti Venditori, riferiti al Prezzo di Offerta, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, sono pari a circa Euro 18,1 milioni.

E’ disponibile sul sito www.iegexpo.it) lo statuto sociale che entrerà in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA.