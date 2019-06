iovadodallopsicologo, per una cultura del benessere psicologico

#iovadodallopsicologo è un’iniziativa ideata per promuovere un’adeguata cultura del benessere psicologico e facilitare l’incontro tra gli psicologi della Provincia di Rimini e i potenziali assistiti.

E’ stata presentata durante l’evento gratuito Psiché – ‘La psicologia e il benessere’ del 7 Aprile 2019 a Riccione, ideato ed organizzato da ComunicaReTe e patrocinato dal Comune di Riccione.

Dal 12 Aprile fino al 14 Luglio 2019 le persone interessate potranno scaricare un voucher alla pagina web https://comunicarete.it/iovadodallopsicologo/ da utilizzare entro il 2019, per una consulenza individuale gratuita con uno psicologo o psicoterapeuta della provincia di Rimini aderente all’iniziativa, proseguendo con 5 sedute ad un prezzo agevolato di €40 per singolo incontro.

10 psicologi aderenti all’iniziativa #iovadodallopsicologo sono intervenuti come relatori all’evento Psiché, trattando argomenti di interesse per la società locale, vere e proprie occasioni di riflessione sulle qualità e le caratteristiche delle relazioni in cui siamo immersi nella sfera intima così come nella dimensione comunitaria. Gli interventi dei relatori sono in via di pubblicazione sul blog: https://comunicarete.it/blog/

Tra gli obiettivi dell’iniziativa:

promuovere un’adeguata cultura del benessere psicologico

sensibilizzare alla prevenzione del disagio psicologico

facilitare l’incontro con lo psicologo e lo psicoterapeuta

divulgare corrette informazioni e sfatare pregiudizi e stigma sociale nei confronti della figura dello psicologo e dello psicoterapeuta

incoraggiare e promuovere la cultura psicologica nel nostro Territorio della provincia di Rimini

far conoscere gli ambiti di applicazione della psicologia

fare chiarezza sulla professionalità dello psicologo e dello psicoterapeuta