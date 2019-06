Incidente mortale in zona Sacramora. Vittima un riminese 43enne

Un’altra vittima della strada questa sera in zona Sacramora a Rimini. A perdere la vita un 42enne riminese che viaggiava su uno scooterone Yamaha T-Max. Attorno alle 20,30 l’uomo stava percorrendo via Maestri del Lavoro, in direzione monte-mare, quando in una curva ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una Fiat 500 X guidata da una donna di 53 anni, che viaggiava sulla corsia opposta. Un impatto violento contro la parte frontale ed il 42enne è rovinato a terra dopo aver sbattuto sul cofano. I sanitari giunti sul posto hanno tentato in vano di rianimarlo ma per l’uomo non c’era più nulla da fare e il decesso è stato dichiarato sul posto. Anche la donna è stata trasportata in ospedale con un codice mi media gravità Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale che ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia.