Il sindaco Spinelli incontra i dipendenti di Rovereta che protestano ad oltranza

Questa mattina il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, ha incontrato una delegazione di una quindicina di dipendenti Rovereta giunti in piazza Mazzini per richiedere chiarimenti in merito allo stop imposto dal Comune lo scorso 6 aprile all’azienda di Cerasolo per non conformità edilizie. “Dall’incontro – afferma il sindaco Spinelli – è emerso chiaramente che la comunicazione tra dipendenti ed azienda non è del tutto esaustiva ed a tratti fuorviante. Ribadiamo la volontà di fare tutto il possibile per la salvaguardia dei posti di lavoro a tutela dei lavoratori e sottolineare che il comune ha messo a disposizione i propri uffici al fine di velocizzare le pratiche che potrebbero favorire il superamento delle problematiche. Inutile dire che tutto quello che l’ente intraprenderà dovrà essere aderente alle norme e rispettoso delle procedure compreso i necessari tempi per gli adempimenti. Ci teniamo nuovamente a dire che esiste un unico tavolo tecnico di gestione della crisi, che è quello istituito presso la prefettura di Rimini ed al quale fanno parte tutti gli enti e le maestranze coinvolte compreso la rappresentanza sindacale interna alle aziende. All’incontro avvenuto ieri organizzato dai dipendenti di Rovereta, il Comune di Coriano non ha partecipato per rispetto dell’istituzione prefettura, che ha messo a disposizione il tavolo tra enti per giungere alla soluzione della questione”.

Questa la versione del Comune di Coriano, che però contrasta con quella fornita dai lavoratori di Rovereta presenti questa mattina all’incontro, che accusano il primo cittadino di contraddirsi: “Il sindaco ha infatti dichiarato di non aver mai ricevuto da parte dell’azienda nessuna documentazione, quando invece le abbiamo fatto presente, documenti alla mano, che sono state presentate le planimetrie con lo stato di fatto, il titolo edilizio e gli interventi da apportare laddove necessari, così come richiesto dall’ufficio tecnico comunale. Documenti che sono stati consegnati informalmente come da richiesta dell’amministrazione per uno studio dei loro uffici. Inoltre – affermano i dipendenti – abbiamo mostrato il documento concordato dai rispettivi avvocati, così come stabilito durante il tavolo prefettizio del 17 maggio alla presenza del sindaco e dei vertici aziendali, coordinato dal prefetto, nel quale si descrive il percorso con i tempi, i documenti e le fasi che avrebbero dovuto portare alla risoluzione concreta della situazione attuale. Questo documento è stato inviato via Pec al Comune giovedì 13 giugno”.

Poi la bordata alla Spinelli: “Il sindaco – è l’accusa della delegazione di Rovereta – ha sostenuto prima di non aver ricevuto niente e poi che questo documento è ‘carta straccia’ perché non accompagnato da specifiche tecniche. Quelle specifiche tecniche già consegnate nelle settimane precedenti in via informale come da loro richiesto. A questo punto abbiamo deciso di protocollare tutti i documenti al fine di evitare ogni successivo, possibile alibi. A gruppi di 20-30 persone – concludono i dipendenti – saremo presenti davanti al Comune di Coriano fino a quando non sarà risolta la situazione”.