Grifone day al parco Oltremare per sostenere la specie

Il parco Oltremare di Riccione festeggia il 15 giugno il Grifone day. Un’occasione per sostenere il progetto di reintroduzione in natura della specie avviato in Friuli

GRIFONE, L’AVVOLTOIO EUROPEO

Il suo aspetto è quello tipico dell’avvoltoio: testa e collo non hanno un piumaggio sviluppato ma solo un corto piumino, per facilitare il consumo delle carcasse senza sporcarsi le penne. Le ali sono ampie, tipiche di un buon veleggiatore: può volare per centinaia di chilometri senza sbattere le ali, e alzarsi fino a 6000 metri di quota solo sfruttando le correnti ascensionali. Il grifone è distribuito nei Paesi attorno al Mediterraneo, Asia, Medio Oriente e Nord Africa.

I GRIFONI IN ITALIA

In Italia la specie si era estinta ovunque tranne che in Sardegna, ma è stata reintrodotta sulle Alpi orientali, sugli Appennini, in Sicilia e in Calabria. Il Friuli Venezia Giulia è promotore, dalla fine degli anni ’80, del primo progetto italiano di reintroduzione del Grifone, per contrastare il declino degli avvoltoi sulle Alpi e nell’area adriatica, intervenendo con aiuti alimentari e cercando di favorire la formazione di nuove colonie. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino è un’area naturale protetta. Al suo interno è stato avviato il progetto che ha portato alla creazione di una colonia nidificante. Attualmente la colonia conta circa 150 grifoni nel periodo invernale, oltre 300 in quello primaverile-estivo, quando numerosi individui arrivano da Croazia, Francia, Spagna e dai Balcani.

IL PROGETTO DI OLTREMARE ‘ADOTTA UN GRIFONE’

Oltremare sostiene il progetto di conservazione del grifone sull’arco alpino orientale supportando la “Riserva Naturale del Lago di Cornino” in Friuli Venezia Giulia, con la campagna “Adotta un grifone”. I visitatori possono acquistare nei negozi del parco il pelouche di grifone personalizzato. Parte del ricavato della vendita viene donato al progetto.

SABATO 15 GIUGNO ‘GRIFONE DAY’

Una festa speciale è in programma a Oltremare sabato 15 giugno: il Grifone Day. Nella Giornata Mondiale del Vento, Oltremare Family Experience Park organizza, in collaborazione con la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino, una giornata per conoscere da vicino Jackie e sostenere il progetto di conservazione del grifone sull’arco alpino orientale.