Grave incidente tra due auto a Vecciano di Coriano. Due feriti

Impatto frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8 su via Parco del Marano, a Vecciano di Coriano. Due i feriti, il più grave è stato trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Tre le persone coinvolte: un uomo di 34 anni (il più grave) una donna di 19 anni e un altro uomo di 21 anni, che sono stati portati all’ospedale di Rimini. Nello scontro le due auto sono carambolate ai lati della strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto medicalizzata. Il primo automobilista è stato elitrasportato con l’eliambulanza da Ravenna al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità mentre la seconda persona coinvolta nell’incidente è stata portata all’Infermi di Rimini.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Chiusa la strada in direzione San Marino per permettere le operazioni di soccorso.

(foto Adriapress)