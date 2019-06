Furto di vestiti con la borsa schermata, due arresti

Lunedì pomeriggio a Rimini i Carabinieri della Stazione Rimini Porto, impiegati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza per furto aggravato due rumeni, una 19enne e un 29enne, senza fissa dimora. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine.

La coppia, dopo essere entrata all’interno di un grande negozio di abbigliamento lungo il corso principale del centro cittadino, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto tra i reparti, insospettendo il personale addetto alla sicurezza che ha deciso di seguirli a distanza, allertando il numero di emergenza 112 che ha inviato una pattuglia sul posto.

I due, dopo aver messo in una borsa della spesa un costume da donna ed alcune t-shirt da uomo, dopo essersi divisi, sono usciti dal negozio oltrepassando le casse dall’apposita uscita “senza acquisti”. La ragazza che era in possesso della borsa è stato bloccata dal personale addetto alla sicurezza e consegnata ai Carabinieri, giunti nel frattempo sul posto, mentre il complice veniva poco dopo rintracciato dai militari in un bar poco distante. La borsa è successivamente risultata schermata all’interno in maniera artigianale per eludere il sistema antitaccheggio,

Condotti in caserma, i due non hanno potuto fare altro che ammettere quanto loro contestato, restituendo la refurtiva. A seguito dell’udienza di convalida di questa mattina, l’arresto è stato convalidato e i due soggetti sono stati condannati a cinque mesi e 10 giorni di reclusione.