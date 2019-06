Famosi in 7 giorni. Gianluca Vannucci dietro la macchina da presa

Uscita ufficiale nel fine settimana appena trascorso, anche in provincia di Rimini per “Famosi in 7 giorni”, film d’esordio dietro la macchina da presa dell’attore riccionese Gianluca Vannucci. Abbiamo incontrato il regista alla vigilia del suo viaggio in Cina, dove il film è stato selezionato per il festival di Shangai.

Una Black Commedy con sfondo i paesaggi romagnoli. Parla delle truffe nel mondo della recitazione il primo film da regista di Vannucci. Basato su fatti realmente accaduti la pellicola, dal piccolo budget, è stata girata nell’autunno del 2017 e del cast fanno, oltre allo stesso Vannucci,j parte anche Max Giusti ed Andrea Roncato. Vannucci, nonostante continui la sua carriera d’attore, si è appassionato al mondo della regia ed ha giù nel cassetto un nuovo progetto dedicato al tennis e sempre ambientato a Riccione