Cuore21 on the Beach Village

Un pomeriggio tra scivoli, piscina e sole. Tanto divertimento col cuore. Venerdì 14 giugno al Beach Village zona Marano.

Il ricavato della giornata verra’ devoluto alla Cooperativa Cuore21 per finanziare l’allestimento dell’Atelier a 21 mani di prossima apertura presso i Giardini dell’Alba di Riccione. L’atelier vedra’ coinvolti i ragazzi di Centro 21 che seguono la formazione lavorativa finalizzata alla realizzazione di oggetti per arredo altri manufatti.

Atelier a 21 mani è un laboratorio manuale che coinvolge ragazzi down e con disabilità intellettiva usciti dalla scuola ma non ancora inseriti in contesti lavorativi ed ha l’obiettivo di insegnare e trasmettere ai ragazzi le regole fondamentali necessarie in qualunque contesto lavorativo quali rispetto degli orari, rispetto e pulizia del proprio luogo di lavoro, precisione, responsabilità, concentrazione e continuità, uso adeguato del cellulare.

I ragazzi nel corso dell’anno sono impegnati in diversi laboratori manuali dalla preparazione di bomboniere e oggetti per cerimonie, alla realizzazione di piccoli articoli da regalo ed oggetti per la casa, oltre a giardinaggio, cucina, ma anche assemblaggi e confezionamenti di materiali inviate da aziende partner dei progetti della cooperativa.

L’atelier sarà un negozio a tutti gli effetti con laboratorio annesso e punto vendita in collaborazione con altre realtà’ sociali del territorio con le quali stiamo collaborando come ad esempio la Cooperativa Ca’ Santino.

Ma venerdì in primo luogo vuole essere un momento di divertimento per l’avvio dell’estate e del centro estivo che partirà con il Summercamp21 il 17 giugno e con il Teen21 il 1 luglio.

L’Ingresso al parco sarà gratuito con donazione di 5 euro alla Cooperativa Cuore 21. I servizi del parco quali brandine e consumazioni al bar saranno a pagamento.

Il programma prevede l’ingresso al parco dalle ore 14.30.

Alle ore 17 ci saranno le letture animate interpretaste ed eseguite dai ragazzi di Centro 21

Alle ore 18 ci sarà una performance di danza in collaborazione con l’Accademia Antonella Bartolacci.