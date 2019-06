Coppietta pestata a sangue sul lungomare, caccia al branco

Sono stati circondati, aggrediti e picchiati senza motivo due fidanzatini di 18 anni di Cattolica che nella notte tra martedì e mercoledì si stavano scambiando qualche tenerezza sul lungomare della Regina, vicino al “Lamparino”. All’improvviso è spuntato un gruppetto di giovani, sette-otto in tutto, più o meno coetanei delle vittime, che ha cominciato ad infastidire la coppia, prendendo di mira in particolare la ragazzina, oggetto di complimenti spinti. Sul momento i due fidanzatini hanno provato a fare finta di nulla, poi quando la 18enne è stata apostrofata con parole pesanti, il suo fidanzato ha invitato i componenti del branco (che pare provengano dal Napoletano) a lasciarla in pace e ad andarsene.

In realtà, quei bulli – se così si possono definire – non aspettavano altro, ovvero un pretesto per sfogare tutta la loro violenza. In un attimo si sono scagliati contro il cattolichino, colpito in volto con una serie di pugni, alcuni dei quali sferrati con un tirapugni, e poi una volta a terra preso a calci. Il tutto davanti agli occhi increduli della fidanzatina, che nel tentativo di fermare la furia del branco si è presa un ceffone in pieno volto. Ad interrompere il pestaggio sono stati alcuni clienti di un bar lì vicino. I bulli, però, sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri di cattolica. Che, anche in base alle testimonianze raccolte, sono già sulle loro tracce. La banda, conosciuta in città per una serie di ‘bravate’, avrebbe le ore contate.

La coppia di fidanzatini nel frattempo ha sporto denuncia. Entrambi quella notte sono stati trasportati in pronto soccorso per medicare le lesioni. Il ragazzo, che ha riportato la frattura del setto nasale, se la caverà con una prognosi di 25 giorni, mentre la ragazza, che ha un labbro spaccato, con 7 giorni.