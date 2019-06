Con le forti piogge scattano i divieti di balneazione

Le forti piogge che dal tardo pomeriggio hanno interessato il territorio riminese hanno causato, in serata, l’apertura degli scarichi a mare con conseguente divieto di balneazione nelle acque in corrispondenza degli sfioratori ancora attivi sul territorio comunale di Rimini: Torre Pedrera – Brancona; Viserbella – La Turchia; Foce Marecchia 50m Nord; Foce Marecchia 50m Sud; Rimini – Ausa; Bellariva- Colonnella 1; Bellariva – Colonnella 2; Rivazzurra – Rodella; Miramare – Roncasso; Miramare – Rio Asse N. i divieti, validi per 18 ore, sono generalmente scattati tra le 20 e le 21. Dopo le 22 è scattato anche il divieto alla Foce del Marano a Riccione e a Cattolica alla Foce del Ventena e su viale Fiume.

La mappa della balenazione di Arpae.