Chiesa in festa per i 100 anni di don Probo

La Diocesi di Rimini festeggia il suo Decano. Martedì 4 giugno, alle ore 17.30 in Basilica Cattedrale, saranno celebrati i 100 anni di don Probo Vaccarini con una Santa Messa presieduta dal Vescovo di di Rimini mons. Francesco Lambiasi.

Don Probo, nato il 4 giugno 1919, ha partecipato nel 1942 alla Campagna di Russia. Ritornato a Rimini ha ripreso e concluso gli studi diplomandosi come geometra e intraprendendo attività professionale. All’età di 33 anni ha sposato Anna Maria Vannucci, da questa unione sono nati sette figli, quattro maschi e tre femmine. I quattro figli maschi sono tutti sacerdoti della Chiesa Cattolica: don Giuseppe e don Giovanni sono inseriti nel servizio alle parrocchie della Diocesi (don Giuseppe nella zona di Misano Monte e Misano Mare), dopo aver prestato servizio per un tempo anche nella Missione Diocesana in Albania. Don Gioacchino fa parte della Piccola Famiglia dell’Assunta, più conosciuta come Comunità di Montetauro. Don Francesco è sacerdote diocesano a Terni.

Rimasto vedo, don Probo prima ha iniziato il percorso da accolito, poi quello diaconale. Infine, sostenuto anche dai figli, ha intrapreso il passo decisivo verso il sacerdozio, ed è stato ordinato presbitero l’8 maggio 1988 dalle mani del Vescovo Giovanni Locatelli, all’età di 69 anni.

Discepolo di padre Pio da Pietrelcina (al quale ha condotto tanti riminesi), don Probo presta servizio ancora oggi e da oltre 25 anni nella parrocchia di San Martino in XX.

Tutta la Diocesi di Rimini esprime viva gratitudine al Signore per il dono di don Probo e per il traguardo del centenario.