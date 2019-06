Cedimento traversa fiume Marecchia, c'è il rischio di nuovi crolli

A seguito degli eventi atmosferici avversi del 12 e 13 maggio 2019 che hanno causato il cedimento strutturale e crollo parziale della traversa sul Fiume Marecchia, in località Ponte Verucchio, il neo

sindaco di Poggio Torriana, Ronny Raggini, sentita la Protezione Civile Emilia Romagna, ha emesso un’ordinanza d’urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità. A darne comunicazione è lo stesso comune: “L’ordinanza contiene il divieto di accesso veicolare e pedonale alle aree demaniali comprese fra il sentiero storico naturalistico e l’alveo del fiume Marecchia, nel tratto compreso dall’opera di presa consortile delle fosse irrigue, fino all’intersezione del sentiero storico naturalistico con il ponte di via Santarcangiolese. A seguito del cedimento strutturale della traversa, infatti, parte della rimanente struttura si trova in condizioni instabili tali da poter essere oggetto di ulteriori crolli imprevedibili o smottamenti della aree adiacenti alla traversa”.

Sul sito del Comune di Poggio Torriana è possibile scaricare il testo completo dell’ordinanza e la relativa planimetria.