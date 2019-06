Camion tampona auto a gpl in A14. Due ragazze ferite ma evitato il peggio

Tamponamento nella notte in autostrada, tra i caselli di Rimini sud e nord. Intorno alle due, all’altezza del km 124 in direzione Bologna, un autocarro guidato da un 43enne bolognese ha tamponato una Lancia Y con a bordo quattro ragazze ventenni del circondario di Cesena al ritorno dalla Molo Street Parade. Violento l’impatto, con la parte anteriore del camion che ha finito per incastrarsi in quella posteriore dell’auto. Le due passeggere sedute nei sedili posteriori si sono trovate il paraurti a pochi centimetri dalla testa. In questa posizione i veicoli incastrati hanno proseguito per circa 200 metri, riuscendo a fermarsi poi in una piazzola di sosta. Fortunatamente le ragazze, benché ferite, sono riuscite a scendere sulle proprie gambe dall’auto. Per loro, soccorse dal 118 e portate all’Infermi di Rimini, ferite con codice di media gravità. Illeso l’autista del mezzo che, sebbene inizialmente disorientato e terrorizzato dall’idea di aver commesso qualcosa di ben più grave, ha cercato di prestare soccorso alle giovani. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì. Liberando i mezzi, è emerso che l’auto era dotata di impianto a gpl. Il paraurti del camion nell’impatto ha finito per appoggiarsi al serbatoio senza schiacciarlo, cosa che avrebbe provocato la probabile esplosione. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Rimini per mettere in sicurezza i mezzi. Il camionista è la ragazza alla guida sono risultati negativi all’alcol test.