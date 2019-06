Buona la prima per Beach Breakfast Run

Circa 500 persone per la prima Beach Breakfast Run, questa mattina sulla spiaggia di Rimini organizzata da Piacere Spiaggia Rimini insieme alla onlus Rimini for Mutoko.

L’edizione zero della corsa lenta in riva al mare, tenutasi tra il bagno 50 e il bagno 120 ha visto la partecipazione di runner, appassionati di wellness e sostenitori delle attività benefiche di Rimini for Mutoko. Ad animare l’iniziativa la performance musicale di Laura Benvenuti.

5 euro su ogni biglietto venduto sono stati devoluti per finanziare i nuovi progetti promossi da Rimini for Mutoko.

All’arrivo, al bagno 120, il Wellness Village i runner hanno trovato la Breakfast Area, quella stretching e ginnastica posturale, yoga e ancora l’area delle esibizioni parkour

Per Gianni Pulazza presidente di Piacere Spiaggia Rimini: “un nuovo evento coinvolgente e partecipato. Questa è la vera spiaggia di Rimini, la spiaggia che dà segnali di crescita, di modernità, di innovazione e solidarietà, che sa creare rete tra gli operatori interni e riesce a costruire prodotti come la Beach Breakfast Run che valorizzano Rimini e ne ampliano l’attrattiva turistica”.