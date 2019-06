Blitz di carabinieri e polizia nelle colonie abbandonate di Riccione

Con un blitz iniziato all’alba, i carabinieri di Riccione, in collaborazione con gli agenti di polizia intercomunale, hanno perlustrato le colonie abbandonate nella zona del Marano, periodicamente rifugio di sbandati e senzatetto. Sono state sorprese all’interno 12 persone, tutte straniere ma risultate regolari sul territorio, due delle quali sono stati segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Con loro, infatti, avevano 5 grammi di hashish, poi sequestrati. Così come le tre biciclette ritrovate e ritenute provento di furto. L’attenzione delle forze dell’ordine al contrasto del degrado urbano rimarrà alta.