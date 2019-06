Antincendio, Vigili del Fuoco e Protezione Civile si preparano

In vista della campagna estiva per contrastare gli incendi di bosco è stata organizzata una esercitazione Antincendio Boschivo, congiunta tra Vigili del fuoco e Protezione Civile. L’esercitazione si è svolta presso l’area addestrativa “Campo volo ultraleggero” nel Comune di Santarcangelo, in via Santa Maria a San Michele, e ai i laghetti di Santarcangelo di Romagna. I comandi dei Vigili del fuoco coinvolti erano quelli di Rimini, Ravenna, Forlì Cesena ed il reparto volo del comando di Bologna con l’elicottero Drago 121.

In questa esercitazione sono stati trattati argomenti teorici e pratici. Una sessione riguardava le varie comunicazioni radio con l’elicottero e le squadre di terra con una breve sessione teorica presentata dall’equipaggio del Drago 121. Un’altra sessione è stata dedicata alla sezione pratica, cioè il caricamento del vasca contenente 16.000 litri di acqua per il rifornimento idrico dell’elicottero e con seguente simulazione incendio di bosco con sganci tramite disposizione del DOS Direttore Operazione di Spegnimento dei Vigili del fuoco presente sul posto a terra.