Ama il mare e Amarcord insieme per dire basta plastica nell'Adriatico

In occasione di Al Méni, la kermesse enogastronomica che avrà inizio domani, sabato 22 giugno, in piazzale Fellini, l’associazione riminese “Ama il Mare” sarà protagonista insieme a Birra Amarcord di un’iniziativa davvero lodevole: per ogni birra acquistata nel corso dell’evento, l’azienda riminese devolverà 1 euro all’associazione per l’acquisto di un cestino “mangiaplastica”, il Seabin, per contribuire alla pulizia del nostro mare. Quest’anno, inoltre, il marchio di birra riminese ha sposato in pieno la filosofia plastic free voluta dall’amministrazione comunale, servendo la birra durante gli eventi in bicchieri biodegradabili e compostabili.

“Abbiamo incontrato i ragazzi dell’associazione Ama e il Mare e siamo rimasti molto colpiti dai dati che ci hanno presentato. Così abbiamo deciso di aiutarli nello loro battaglia, che è anche la nostra dal momento che la nostra azienda da tempo è impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale ed è molto attenta a cogliere le opportunità che vanno in quella direzione”, ha dichiarato Elena Bagli, titolare insieme al fratello Andrea di Birra Amarcord.