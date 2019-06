Al Palacongressi il congresso europeo della chirurgia della mano 2023

Il Palacongressi di Rimini ha superato la concorrenza di Istanbul ed Helsinki (la favorita) e si è aggiudicato il 28° congresso della Federation of the European Societies of Surgery of the Hand – FESSH, in programma dal 17 al 20 maggio 2023. Saranno almeno 1500 i partecipanti previsti, tra medici, chirurghi ed esperti europei e internazionali, per un totale di 6000 presenze.

La votazione si è svolta lo scorso 19 giugno a Berlino, nell’ambito del congresso medico internazionale congiunto di IFSSH e IFSHT, le federazioni internazionali che riuniscono i professionisti della chirurgia della mano.

A far pendere l’ago della bilancia sul Palas riminese sono state le caratteristiche della località e dell’infrastruttura.

“Ringraziamo la SICM, Società Italiana della Chirurgia della Mano, che ha fatto propria la candidatura del Palacongressi di Rimini – commenta la direttrice della divisione Event & Congress di IEG Stefania Agostini – ed in particolare il dottor Riccardo Luchetti, nostro prezioso ambasciatore. Sin dall’inizio hanno creduto in questa opportunità e hanno sostenuto la candidatura di Rimini per l’Italia in tutti i passaggi dovuti per arrivare a questo successo”.

Il congresso arriverà a di Rimini nel 2023 dopo le edizioni di Basilea (2020), Rotterdam (2021) e Londra (2022).

Si allunga quindi la lista degli eventi internazionali che saranno ospitati al Palacongressi nei prossimi anni: ISS – International Strawberry Symposium (maggio 2020), CINC International Conference on Computing in Cardiology (settembre 2020), SWESD – Joint Conference on Social Work Education & Social Development (giugno 2020), ICCC – International Conference on Coordination Chemistry (luglio 2020), ESPN – European Symposium on Poultry Nutrition (giugno 2021).