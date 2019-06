A Cattolica fa tappa #OggiProtagonistiTour

Fa tappa domani pomeriggio (venerdì) a Cattolica #OggiProtagonistiTour, il viaggio itinerante tra i giovani a bordo di un truck promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appuntamento, partito da Torino il 25 giugno, sarà alle 17.30 in Pazziale Roosvelt. Presente, oltre al sindaco di Cattolica Mariano Gennari, anche il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Domenico De Maio.

“Durante ogni tappa del tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, “Role Model” ovvero giovani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi – sottolinea Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – L’Agenzia è fortemente impegnata nel portare la concretezza dei suoi programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour consente di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare che grazie al programma europeo Erasmus+, nell’ultimo anno in Emilia Romagna abbiamo stanziato fondi per oltre 1,1 milioni euro che sono andati a 31 progetti coinvolgendo quasi 1000 ragazzi tra i quali oltre il 26% giovani con minori possibilità”.

All’arrivo in piazza il truck di #OggiProtagonistiTour si trasformerà in uno spazio espositivo visitabile, mentre la radio dell’Agenzia nazionale per i giovani – ANG InRadio – darà voce a storie ed esperienze. Il confronto con le istituzioni e le associazioni locali avverrà in una “agorà” creata in uno spazio antistante il truck. Un terzo momento, conclusivo, sarà all’insegna di performance artistiche e musicali di giovani talenti.