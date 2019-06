11 studentesse in partenza per il Messico. Il vescovo: "la nostra nazionale"

E’ tempo di fare le valigie per le undici studentesse riminesi che mercoledì 19 giugno partiranno per un viaggio missionario in Messico dove ad attenderle c’è la comunità delle Maestre Pie.

“E’ la nostra nazionale femminile“. Così ha salutato il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi il gruppo. Come nelle formula dell’esperienza, da una ventina di anni portata avanti in diocesi, è il secondo viaggio con la stessa meta. Un viaggio di restituzione, dopo che un primo gruppo lo scorso anno ha raccolto i bisogni di quella comunità. Con loro, un po’ con il ruolo di mister don Giampaolo Rocchi, insegnante e ideatore del progetto. Le ragazze hanno tutte tra i 17 e i 18 anni e hanno frequentato la quarta superiore in diverse scuole del territorio. La maggior parte sono del liceo Einstein di Rimini, il primo tanti anni fa a sostenere l’iniziativa di volontariato, ma ci sono anche studentesse del Cesare Valgimigli e del Fellini di Riccione.