Vernice sul colle, individuato il colpevole

Scovato il responsabile dell’abbandono a San Lorenzo monte di Rimini di alcuni bidoni di vernice che hanno poi sversato il loro contenuto sul terrerno. Ad identificarlo e segnalarlo alla Procura la polizia locale. Si tratta del titolare di una ditta che ora rischia fino a 26.000 euro di sanzione amministrativa senza escludere, in base agli esiti delle analisi che Arpae sta effettuando, sanzioni penali più gravi.

Da un primo riscontro non sembra si tratti di vernice “speciale” e quindi particolarmente inquinante. Ad accertamenti ultimati sarà poi predisposta la rimozione delle vernici, che sono comunque state messe in sicurezza.