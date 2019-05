Università di Strada. Giovedì 23 maggio lo spettacolo dell'Uva Grisa

Le tematiche in agenda per la prossima settimana di Università di Strada, il progetto innovativo di Università Aperta patrocinato dal Comune di Rimini, che si avvale del sostegno economico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vertono sulla filosofia e sulla poesia dialettale.

Si rammenta che la frequenza agli incontri di Università di Strada è libera e gratuita e si rivolge in particolar modo agli strati della popolazione, lontani dai circuiti della formazione e della cultura.

Ed ecco di seguito il calendario nel dettaglio.

Martedì 21 maggio alle ore 20:30 presso l’Aula Aria di SGR avrà luogo il sesto incontro del ciclo “Dialogando insieme” a cura di Loris Falconi, uno spazio libero e aperto dove ciascuno dei partecipanti può ascoltare colui che introduce l’argomento in questione e poi prendere la parola a partire da tematiche esistenziali di ampio respiro, al fine di creare insieme un discorso che possa restituire senso a quello che si sta vivendo, seppure in condizioni di disagio economico e sociale. Il fatto di poter condividere con altri esseri umani un momento di scambio e di riflessione può aiutare a sentirsi meno soli e incominciare a guardare la realtà anche da altri punti di vista, favorendo così nuove forme di iniziativa personale e comunitaria. Il programma dell’incontro prevede il tema “Che

cosa significa e come affrontare una crisi?”.

Giovedì 23 maggio alle ore 20:45 presso il Centro Sociale “I sempregiovani” di Via Pintor 7/b si terrà a conclusione della rassegna sulla poesia dialettale condotto da Ennio Grassi, lo spettacolo dell’Uva Grisa, il noto Gruppo di musica etnica e tradizionale della Romagna, sul tema: Racconti di veglia, storie burlesche e boccaccesche, fantastiche, di magia e di paura, nate e dette in dialetto.

Per informazioni contattare la segreteria di Università Aperta in via Gambalunga 74, tel. 0541 28568, segreteria@uniaperta.it.