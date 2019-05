Signora scomparsa a Novafeltria, ricerche in corso

(immagini Adriapress e Carabinieri)

Sono in corso a Novafeltria le ricerche della signora Gabriella Poggioli in Raffaelli, scomparsa da martedì pomeriggio nei pressi della ciclabile Marecchia dove era stata nel pomeriggio ripresa da una telecamera del Comune. I Carabinieri di Novafeltria hanno attivato le ricerche coadiuvati dai cani molecolari dell’Arma giunti da Firenze dai Vigili del Fuoco che stanno per scendere sul fiume con un gommone, dalla Polizia Stradale di Novafeltria, dal Soccorso alpino con l’ausilio di elicottero del Sar, nell’ambito del piano di ricerca attivato dalla Prefettura di Rimini. La signora di 76 anni doveva subire oggi l’ennesimo intervento chirurgico e i si è allontanata priva di cellulare. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata ma, al momento, senza esito.