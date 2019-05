Serata della legalità ricordando don Peppe Diana

È giunta alla sedicesima edizione la Serata della Legalità “Nel segno di Falcone e Borsellino”, promossa dal Gruppo Nuove Frontiere della Parrocchia San Gaudenzo e della Zona Pastorale S. Andrea Apostolo di Rimini. E’ in programma venerdì 31 maggio, alla Parrocchia San Gaudenzo, in piazza Mazzini, a Rimini.

Sarà ricordato, in particolare, don Peppe Diana, parroco di Casal di Principe, ucciso dalla camorra nel giorno del suo onomastico, il 19 marzo 1994; ricorrono 25 anni dal suo martirio; è in corso per don Peppe il processo di beatificazione. Insieme con gli altri parroci del suo vicariato foraneo aveva diffuso in tutte le chiese, nel Natale 1991, un documento dal titolo biblico: “Per amore del mio popolo”, segno dell’impegno della Chiesa contro la camorra.

La serata del 31 maggio prende il titolo proprio dal documento di don Peppe “Per amore del mio popolo non tacerò”: inizierà alle ore 19 con l’aperitivo della legalità, all’aperto, nel cortile prospiciente Piazza Mazzini. Alle 19,45, in Sala don Pippo, sarà proiettato il servizio tv di Rai Storia “Non tacerò. La storia di don Diana”. Alle 21, in memoria di don Peppe Diana, Antonio Pesaresi leggerà brani del documento dei parroci “Per amore del mio popolo”. Seguirà la conferenza del prof. Enzo Ciconte, Storico e Docente universitario, dal titolo: “Camorra, ‘ndrangheta… cogliere i segnali di infiltrazione e di radicamento”.

Chiara Borghini introdurrà la figura di don Diana, parroco ed educatore scout, e riferirà un’esperienza di giovani scout a Casal di Principe. Moderatore della serata e del dibattito il dott. Eugenio Cetro, Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Ancona.