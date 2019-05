Scattata a Bellaria la viabilità estiva. Tutte le modifiche

E’ entrata in vigore a Bellaria Igea Marina la regolamentazione della viabilità a carattere estivo, che si protrarrà fino al prossimo 15 settembre.

I dettagli

Sul Viale Pinzon, ad esempio, sarà attivo durante i prossimi mesi il senso unico di circolazione nella direttrice Rimini-Ravenna (nel tratto compreso tra Via Properzio e Via Atta) e divieto di transito eccetto autorizzati in orario serale; sul Viale Panzini, nel tratto

compreso tra la Via Italia e la Via L.Da Vinci, è entrato in vigore l’obbligo di circolazione nella direzione Rimini-Ravenna dalle 20,00 alle 24,00; verranno inoltre istituite le isole pedonali serali dalle 20,00 alle 24,00 sule Vie L. Da Vinci, Trau, Perugia, Pascoli, Adriatico, Arno, Mediterraneo, Torre, Parenzo, Ovidio, Virgilio, Tibullo.

Parcheggi

Da sabato 1 giugno e durante tutta l’estate, molte aree

destinate a sosta libera nel periodo invernale, cominceranno ad essere regolamentate mediante sosta con dispositivo a disco orario, tra cui quelle situate in P.zza Falcone e Borselino e Via Dosseti, in zona Belverde, Via Dei

Mille, Piazza Del Popolo e nelle Vie “a pettine” che conducono al lungomare di Bellaria ed Igea Marina. Il regime estivo delle aree di parcheggio pagamento con “stalli blu” , mediante dispositivo parcometro, è invece già in vigore dallo scorso 1° maggio.

Sempre in tema di sosta veicolare, verranno incrementati i controlli, da parte del personale della Polizia Municipale, sulle carreggiate del

territorio interessate dalla presenza di specifica cartellonistica, al fine di circoscrivere eventuali criticità in essere.

Polizia Municipale

A partire dal 1 giugno e sino alla fine del mese di settembre, la Polizia Municipale risulterà in servizio attivo, in via continuativa

su tre turni, dalle 07,30 alle 01,30, per garantire una presenza per il cittadino anche nelle ore serali.