Riminiwellness. Scatta il piano anti ingorghi

Parte giovedì in fiera la quattordicesima edizione di Riminiwellness e scatta il piano anti ingorgo, predisposto dalla Polizia locale. L’obiettivo: favorire la viabilità sulle strade cittadine che saranno interessate dal grande afflusso di visitatori. Saranno 16 gli agenti della municipale impegnati sia nel turno del mattino che in quello del pomeriggio, dislocati nei punti più critici, come rotonde e accessi alla fiera. Si prevede che la congestione più alta sia dalle 8,30 alle 10,30 quando gli ospiti entrano e dalle 17 alle 19: “orari in cui la ripercussione sulla viabilità cittadina, specie sull’asse via Roma – Emilia, è previsto si faccia sentire”. Il Comando consiglia per questo tutti coloro – specie i residenti – di programmare per tempo gli spostamenti in area Fiera scegliendo orari e percorsi alternativi migliori.

All’uscita il traffico sarà incanalato sulle direttrici principali specie sulla sulla statale 16, sulla via Emilia, sulla via San Martino in Riparotta, mentre non sono escluse deviazioni sulle strade meno conosciute dai visitatori e per questo meno utilizzate come via Turchetta o via Maestri del lavoro.

Per i quattro giorni si prevede potenziamento del trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma, da e per la fiera, così come sui parcheggi, specie all’ingresso, dove si cercherà di facilitare al massimo l’affluenza delle vetture così da evitare code sulle strade d’accesso. Saranno 16 sono i treni giornalieri previsti della linea Milano – Bari (sia in direzione nord, sia in direzione sud) che fermeranno alla stazione interna al quartiere fieristico. Sul fronte del trasporto pubblico oltre alla linea 9, collegamento di trasporto pubblico sempre attivo con Rimini Fiera e utile in particolare per chi arriva alla Stazione Ferroviaria di Rimini, Start Romagna attiva anche le linee dedicate come la 5 (litoranea nord San Mauro Mare – Rimini Fiera) e la 10 (litoranea sud Miramare – Rimini Fiera).

“Quello di Riminiwellness – dicono da Comando della Polizia municipale – è un pubblico particolare, che si caratterizza rispetto a quello di altri eventi fieristici. Sia perché una volta raggiunta la sede della manifestazione normalmente la vive per tutta la durata della giornata partecipando attivamente alle mille occasioni proposte, sia perché, favorito anche dalla stagione, alle auto preferisce mezzi alternativi ed ecologici.”

